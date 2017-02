16:08, 3 Shkurt 2017

Gregg Popovich shkruan emrin e tij në librin e artë të historisë së NBA. Skuadra e tij, San Antonio Spurs mposhti në ndeshjen e radhës Philadelphian 102-86 duke bërë që Popovich të shënojë fitoren e tij të 1127 në karrierë duke u bërë trajneri i parë së bashku me Jerry Sloan që arrin këtë kuotë suksessesh me të njëjtën skuadër.

Golden State fluturon në ndeshjen e tij të radhës duke fituar derbin kalifornian me LA Clippers, të cilën e mundi në Staples Center me rezultatin 133-120 për të regjistruar fitoren e 9 radhazi në përballjen direkte me këtë skuadër.

Stephen Curry, që e mbylli ndeshjen me 29 pikë, regjistroi trepikësshin e tij të 200 në këtë sezon duke u bërë i pari basketbollist në historine e NBA, që e arrin të shënojë të paktën për 200 herë nga distanca e 3 pikëve gjatë një sezoni për 5 vjet radhazi.



Interesante