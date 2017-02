18:37, 14 Shkurt 2017

Transformimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri, ka mundësi të ndodhë duke bërë disa ndryshime në ligj, por diçka e tillë duhet të bëhet në koordinim në partneritet me aleatët strategjik dhe NATO-n.

”Kemi biseduar me NATO-n dhe partnerët e tjerë strategjikë, sipas tyre FSK mund të transferohet në FAK vetëm me ndryshime kushtetuese”.

Kështu ka deklaruar Kryeministri i vendit Isa Mustafa para deputetëve të Kuvendit të Kosovës në seancën e cila është duke u mbajtur edhe në këto momente, njofton Klan Kosova.

Mustafa në fjalimin e tij në Kuvend tha po ashtu se në vazhdimësi ka qenë në kontakt me NATO-n dhe SHBA-të e po ashtu dhe Listën Serbe për të arritur një marrëveshje të përbashkët që të jetë pozitive në formimin e ushtrisë së vendit.

”Poashtu kemi mbajtur dhe disa takime me deputetët e Listës Serbe ku u kemi dërguar dhe materiale por fatkeqësisht nuk kemi arritur përkrahjen e tyre për votimin në favor të formimit të ushtrisë. Do të ishte iluzion që Serbia të përkrah formimin e FAK-ut. Pra Serbia është ajo e cila po ndikon tek deputetët serb por ne duhet ende të punojmë me ta”, është shprehur Mustafa, njofton Klan Kosova.

