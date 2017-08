19:52, 21 Gusht 2017

Samir Nasri i është bashkuar skuadrës turke Antalyaspor.

City e konfirmoi largimin e Nasrit në llogarinë e tye në Twitter, ndërsa më vonë lajmin e konfirmoi edhe Antalyaspor.

Francezi kuptohet se ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me klubin turk, dhe do të bashkohet me Jeremy Menez dhe Johan Djorou.

