NASA ka lajmëruar se misioni i parë i saj në diell do të lansohet më 2018.

NASA do të japë më shumë detaje në një konferencë për shtyp që do të transmetohet live në CCN.

Ky është misioni i parë i NASA-s në atmosferën e jashtme të diellit, të quajtur “corona”.

Bëhet e ditur se NASA do të dërgojë një anije kozmike që do t’i afrohet diellit, në mënyrë që t’i zbërthejë misteret e koronës, atmosferës më të jashtme të diellit, por po ashtu ta mbrojë shoqërinë që varet gjithnjë e më shumë nga kërëcnimet e motit të hapësirës, me ç’rast do të dërgohet Solar Probe Plus që ta prekë diellin, shkruan CCN.

