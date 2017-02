12:25, 27 Shkurt 2017

Javën që shkoi NASA ka njoftuar që kanë zbuluar një sistem të ri diellor, në të cilin mund të ketë jetë.

Rreth 40 vjet dritë, larg nga sistemi ynë diellor – apo 278 trilionë kilometra, NASA ka identifikuar shtatë planetë të madhësisë së Tokës, që rrotullohen rreth një ylli.

Ata besojnë se tre nga këta planetë mund të kenë temperaturën e duhur për ujë – dhe rrjedhimisht edhe jetë.

Tash kanë ardhur propozime të ndryshme për emërimin e planetëve, në sistemin TRAPPIST-1.

Nga to janë:

“TRAPPIST-1b

TRAPPIST-1c

TRAPPIST-1d

TRAPPIST-1e

TRAPPIST-1f

TRAPPIST-1g

TRAPPIST-1h”.

Tjetri propozim:

“Far from Trump1

Far from Trump2

Far from Trump3

Far from Trump4

Far from Trump5

Far from Trump6

Far from Trump7”

Propozimi tjetër:

“STARK

LANNISTER

BARATHEON

TARGARYEN

TULLY

GREYJOY

TYRELL”