16:00, 27 Maj 2017

Naomi Watts ka dhënë një intervistë shumë interesante për revistën Social Life Magazine.

Ndërsa aktorja nuk e përmend ndarjen e saj të kohëve të fundit me Liev Schreiber, me të cilin ka dy djemtë, Samuel (8) dhe Alexander (9) thotë se karriera e saj shpesh e largon atë nga familja.

“Unë punoj shumë, kështu që unë gjithmonë e kam ndjenjën e fajit që nuk kam mundësi të vë në gjumë fëmijët e mi, aq shpesh sa do të doja”, ka thënë ajo, transmeton Klan Kosova.

Ëatts do të qëndrojë gjatë verës në Montauk derisa ka thënë se do t’i shmangë festat për të qëndruar më shumë me djemtë e saj.

