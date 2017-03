11:56, 12 Mars 2017

Këngëtarja e njohur e muzikës popullore shqipe së fundi do të vie me një projekt gjatë të punuar.

Është Shkurte Fejza e cila së fundi ka njoftuar se tashmë ka gati këngën e saj më të re, të cilën e sjell në bashkëpunim me vajzën e saj Gresa Behlulin, njofton Klan Kosova.

Kënga e cila është shoqëruar dhe me një videoklip, pritet të lansohet për publikun gjatë ditës së sotme.

Kështu ka njoftuar bilbili i Mushtishtit Shkurte Fejza, përmes llogarisë së saj në rrjetin social facebook, njofton Klan Kosova.

”SOT kënga e re , duet me GRESEN

Pershendetje për të gjithë Ju që jeni simpatizues të këngës sime ju informoj ashtu si që iu kam premtuar se per nderë të 8 Marsit – Ditës së Nënave sot do te editoj videoklipin e kengës NENA IME të cilen e kemi realizuar bashkë me vajzen time Gresa Behluli” ka thënë Shkurte Fejza në statusin e saj, njofton Klan Kosova.