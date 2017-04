23:00, 11 Prill 2017

Nancy Kerrigan shpërthei në lotë teksa ishte duke folur në lidhje me gjashtë abortet spontane në tetë vjet, në “Dancing With The Stars”.

47-vjeçarja ishte duke folur me partnerin e saj Artem Chigvintsev dhe i tha atij se ajo dhe burri i saj donin më shumë fëmijë, pasi në jetë erdhi djali i tyre Matthew, në vitin 1997.

“Jo shumë kohë pasi Matthew erdhi në jetë, ne kemi kërkuar më shumë fëmijë, por kam pasur aborte. Ishte shumë e tmerrshme. Ju ndjeheni fajtore. Kjo më bën të ndjehem si e dështuar”, ka thënë Nancy.

“Ne kishim një jetë të mirë, por kam pasur një vizion në kokën time që kur unë isha fëmijë”.

Çifti shkoi në fertilizim dhe kanë një djalë tjetër me emrin Brian i cili është 11-vjeçar dhe vajzën Nicole, tetëvjeçare.

