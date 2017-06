23:55, 3 Qershor 2017

Arbërie Nagavci nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se modelin e qeverisjen me komunën e Prishtinës do ta ndjekin edhe në qeverisje qendrore, pasi t’i fitojnë zgjedhjet.

“E kemi bërë publike se do të reduktojmë pozitat e shumëfishta. Me program e kemi se do t’i kemi vetëm 12 ministri”.

“Aktualisht në ministrinë e Arsimit, ka njerëz që nuk u ipet hapësirë edhe pse janë të përgatitur, por aty vijnë student që ende nuk i kanë kryer studimet dhe mbajnë punën me koeficient më të lartë sesa punëtorët aty”, ka thënë, njofton Klan Kosova.

Ajo ka theksuar se me ardhjen e tyre në Qeveri, do të bëhet edhe vlerësimi i mësimdhënësve.

“Vlerësimi përfshin matjen e aftësive, pastaj njohuritë pedagogjike dhe psikologjike dhe përkushtimi i mësimdhënësit për punë”, ka pohuar ajo derisa ka prezantuar platformën për arsim të Vetëvendosje.

“Kur flasim për infrastrukturë prioritet do të jenë komunat ku nuk ka çerdhe, pastaj aty ku nuk ka laboratorë”.

“Do të kemi kujdes edhe sa i përket vlerësimit të mësimdhënëse. Ne sot kemi në sistem mësimdhënës të përkushtuar, por që paguhen njëjtë sikur ata që angazhohen më pak”.

Këtë situatë ka thënë Nagavci që do ta ndryshojnë pasi nuk është e drejt që pagesa të jetë e njëjtë për të gjithë.

Më tej ka premtuar rritje page për 50% më shumë se paga aktuale, për mësimdhënësit që tregohen superior në kryerjen e detyrës së tyre.

Interesante