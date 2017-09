3:15, 5 Shtator 2017

Numri një dhe dy në botë, Rafael Nadal dhe Roger Federer kanë kaluar në fazën çerekfinale të US Open.

Spanjolli mposhti në 1/8 e finales Alexandr Dolgopolov me rezultat 3:0 në sete (6:2,6:4,6:1).

Në anën tjetër, edhe Roger Federer triumfoi pastër 3:0 ndaj gjermanit Philip Kohlschreiber (6:4, 6:2, 7:5)

Në çerekfinale Nadal do të ndeshet me Andrey Rublev ndërkaq Federer me argjentinasin Juan Martin Del Potro.

