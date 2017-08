20:09, 26 Gusht 2017

Shkodran Mustafi është pajtuar që të kalojë në Inter.

Sipas Sky Sports Italy, mbrojtësi i Gjermanisë dëshiron që të largohet nga Arsenal, transmeton Klan Kosova.

Inter e do atë në vitin e parë si huazim mandej dëshirojnë që të arrijnë marrëveshjen e përhershme me The Gunners.

Nga shitja e Mustafit, The Gunners do të arkëtonin 35 milionë funta. Por që ende nuk ka një marrëveshje për kompletimin e këtij transferimi.

Interesante