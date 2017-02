17:49, 12 Shkurt 2017

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa ka thënë se zgjedhja e z. Steinmeier President i Gjermanisë, është lajm i mirë për Kosovën, për rajonin dhe për të ardhmen e Bashkimit Evropian, transmeton Klan Kosova.

“Gjermania ka qenë dhe mbetet ndër partnerët strategjikë të Kosovës, që ka kontribuuar shumë në rindërtimin e Kosovës pas luftës, në krijimin e institucioneve demokratike, ka kontribuuar në zhvillimin ekonomik dhe në garantimin e paqes përmes pjesëmarrjes me trupa në KFOR”, ka shkruar Mustafa në llogarinë e tij në Facebook.

Ky është postimi i plotë i Kryeministrit Mustafa:

“Ligjvënësit dhe përfaqësuesit e landeve të Gjermanisë e kanë zgjedhur të dielën, z. Frank-Ëalter Steinmeier, President të 12-të Federal të Gjermanisë.

Me Presidentin Steinmeier vendet e Ballkanit do të kenë një zë të fuqishëm në BE për të nxitur politikat e zhvillimit, integrimin e rajonit tonë në BE dhe për të garantuar paqen në këtë pjesë të Evropës.

Qeveria dhe unë personalisht jemi të gatshëm që miqësinë dhe partneritetin strategjik me Gjermaninë ta vazhdojmë me nxitjen e bashkëpunimit ekonomik, sidomos nëpërmes inkurajimit të investimeve nga Gjermania dhe vendet tjera perëndimore në Kosovë. I.M.”.

