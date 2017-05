0:00, 9 Maj 2017

Muhamet Mustafa, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka qenë i pari dhe i vetmi që ka shpjeguar përse sot u shty mbledhja e qeverisë, e paralajmëruar për këtë të hënë në mëngjes, njofton Klan Kosova.

Mustafa ka treguar në Ora e Fundit në Klan Kosova se mbledhja nuk u mbajt pasi që kishte nevojë edhe një herë para saj për diskutime mes partnerëve të koalicionit, përkatësisht në mes të Isa Mustafës e Kadri Veselit.

“Janë diskutuar çështje rreth mocionit dhe rreth demarkacionit dhe është krijuar një agjendë; mocioni të procedohet të mërkurën dhe pastaj demarkacioni”, tha Mustafa, duke shpjeguar së çfarë u diskutua në takim.

“Prandaj ka qenë e nevojshme që para mbledhjes së sotme të mbahet diskutimet që u bënë. Të mërkurën do të kemi një debat; ku do të shihet përformanca e koalicionit, pozitës, opozitës, dhe besoj se do të nxjerrim konkluzione të dobishme”.

