13:54, 6 Maj 2017

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka zgjedhur Facebook-un, për t’u prononcuar në lidhje me mocionin e mosbesimit për qeverinë që udhëheq ai dhe rrëzimin eventual të saj të mërkurën e ardhshme nëse pro mocionit votojnë të paktën 61 deputetë, njofton Klan Kosova.

Sipas Mustafës, arsyet për mocion s’kanë lidhje me qeverisjen e tij, e as me atë të ministrave të tij.

Më pas Mustafa, pa përmendur emra të përveçëm thotë se të tjerë janë ata që s’kanë kah t’i ikin dënimit për keqpërdorime.

“Kam pritur se Mocioni i opozitës do të përmbajë diçka që kemi punuar keq apo s’kemi punuar atë që kemi premtuar. Por, se kësaj Qeverie do të tentohet t’i adresohen keqpërdorimet, vjedhjet, abuzimet e aferat me të cilat asnjë vendim dhe anëtar i kësaj Qeverie s’ka të bëjë, nuk kam pritur! Asnjë mocion kundër Qeverisë nuk i shpëton ata që mendojnë të plaçkisin 30 milion euro nga Telekomi i Kosovës, ata që ia bënë shtetit faturën e pasaportave mbi 5 milion euro apo ata që shpresojnë se do ta plaçkisin shtetin edhe përmes Axosit, nëse kjo Qeveri bie”, shkruan Mustafa në Facebook, njofton Klan Kosova.

klankosova.tv