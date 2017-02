20:37, 24 Shkurt 2017

Vendimi i përfaqësuesve serb për bojkotim të institucioneve kosovare, po sjellë probleme më së shumti për vet këtë pakicë.

Sipas kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, ky veprim i tyre po e pengon edhe hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe.

“Si kryeministër, kam tentuar tri herë t’i thërras përfaqësuesit e Listës Serbe në zyrën time, deputetë të kësaj liste, për të filluar procesin e hartimit të statutit, ashtu siç është paraparë me këto marrëveshje dhe në vendimin e Gjykatës Kushtetuese dhe për të proceduar me këto çështje, me këtë obligim, i cili është obligim yni”, ka thënë Mustafa.

Këto komente, Musatafa i bëri në mbledhjen e qeverisë, ku ministrja e Integrimit Europian, Mimoza Ahmetaj prezantoi programin e dikasterit të saj.

Kronikë nga Mejreme Gashi.

