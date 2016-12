18:54, 30 Dhjetor 2016

Agim Bahtiri, kryetari i Mitrovicës i ka bërë thirrje kryeministrit Mustafa, që pas rezolutës së miratuar në Kuvendin e Kosovës për murin rreth kësaj të marrin një vendim të qëndrueshëm.

“Ai mur është ilegal dhe kryeministrit i bëj thirrje që obligimin që ja ka dhënë Kuvendi i Kosovës përmes rezolutës, të marrë një vendim, jo vendim filmash, por të jetë i qëndrueshëm”.

“Nuk dua që pas rrënimit të këtij muri të ketë mure të tjera që do të dalin”.

“E kuptoj se mund të ketë tensionim, dhe nuk besoj se Mustafa do të marrë një vendim pa koordinim me bashkësinë ndërkombëtare. Mustafa të bëj presion te BE që serbët ta heqin vet murin”.

“Nuk duam të ketë tensione, sepse ka pas edhe njerëz që janë vrarë”.

Këto komente Bahtiri, i ka bërë në Info Magazine të Klan Kosovës. Bahtiri tutje ka treguar se për këtë çështje është takuar edhe me Presidentin Hashim Thaçi.

“Për të biseduar për murin kam qenë edhe te Presidenti Thaçi për çka e falënderoj për pritjen e tij”.

“Thaçi më ka thirr dhe më ka njoftuar për vendimin që kanë marrë. Unë mbështes çdo vendim të Republikës së Kosovës. Është normale, jam njeri institucional. Mund të shihen se cilat kanë qenë propozimet e mia dhe kundërshtimet”.

“Kemi diskutuar gjatë dhe kemi thënë që ai mur të rrëzohet pasi është ilegal”.

klankosova.tv

