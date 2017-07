8:21, 27 Korrik 2017

Kryeministri në detyrë Isa Mustafa do t`I pres sot në takim pjesëmarrësit nga Kosova në Olimpiadën Ndërkombëtare të Matematikës.

Një ditë më parë pesë olimpistët kosovarë të cilët morën pjesë në këtë olimpiadë në Rio të Brazilit u takuan edhe me ministrin në detyrë të arsimit, Arsim Bajrami,.

Nga pesë olimpistët që morën pjesë në këtë olimpiadë, Shend Zhjeqi mori medaljen e bronztë në një konkurrencë prej mbi 100 shtetesh.

Atau shpërblyen nga ministri edhe me të holla, ku Shend Zhjeqi u shpërblye me 1000 euro, Ardita Berisha 500 euro, Viktor Ahmeti 500 euro, Alban Elezi 300 euro dhe Flutura Shabani me 300 euro, njofton Klan Kosova.

