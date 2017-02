22:11, 13 Shkurt 2017

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, të martën do të takohet me ministrin e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Børge Brende, njofton Klan Kosova.

Takimi do të zhvillohet në orën 15:15 në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës.

Po ashtu takim me Ministrin e punëve të Jashtme të Norvegjisë Børge Brende, do të zhvillojë edhe Presidenti i vendit Hashim Thaçi. Bëhet e ditur që vizita do të realizohet në ora 14:00 në Kabinetin e Presidentit të vendit, njofton Klan Kosova.

Brende është anëtar i Partisë Konservatore dhe mban postin e Ministritë të Punëve të Jashtme që nga 16 tetori i vitit 2013.

