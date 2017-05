16:14, 24 Maj 2017

Kryeministri në largim i Kosovës, Isa Mustafa ka thënë se nuk duhet krenuar me pasuritë që i ka Kosova por duhet krenuar me ndryshimet dhe punën e dijen.

“Ne nuk krenohemi me tokat e malet e me pasuritë minerale që ka Kosova. Këto na i dha zoti e nuk i krijuam vet.

Ne krenohemi me punën tonë, me dijen tonë dhe me ndryshimet që i bëjmë. Prandaj do të bëjme edhe më shumë që Kosova të ndihet krenare. Krenare me LDK-në!”, ka shkruar Mustafa në llogarinë e tij në Facebook, njofton Klan Kosova.

Interesante