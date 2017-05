14:04, 21 Maj 2017

Kryeministri i Kosovës në detyrë, Isa Mustafa, ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se qeveria që ai udhëhoqi bëri shumë punë e reforma, porse ato nuk i bën me shantazhe e as me kërcënime.

“I bëmë me projekte konkrete dhe analiza të detajuara, e jo me masa të dhunshme, kërcënime, shantazhe siç po na sugjerohet këto ditë”, ka shkruar Mustafa në Facebook, njofton Klan Kosova.

Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka përmendur disa nga punët që janë bërë në gjysmë-mandatin e tij.

“Gjatë dy vite e gjysmë bëmë reforma të konsiderueshme në administratën shtetërore. Vumë në binarë shumë institucione, duke përfshirë ATK-në dhe Doganën, ndaluam shpërdorimet administrative dhe financiare. Së bashku me Ambasadën Britanike krijuam standardin e zgjedhjes me transparencë maksimale të drejtuesve në pozita të larta të institucioneve publike. Funksionalizuam edhe prokurimin elektronik, që kontribuon në luftën kundër korrupsionit në administratë”.

