19:15, 30 Mars 2017

Kryeministri i vendit Isa Mustafa ka vazhduar takimin e radhës në Samitin e Liderëve të EPP-së.

Mustafa ka bërë të ditur se fokus i liderëve europianë në këtë takim, është situata dhe zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, njofton Klan Kosova.

Në këtë samit, i pari i qeverisë së vendit ka thënë se u ka bërë me dije diplomatëve pjesëmarrës se qytetarët e Kosovës janë të orientuar në drejtim të Bashkimit Europian derisa ka thënë se vendi nuk ka ndonjë alternativë tjetër politike apo ekonomike.

Këto komente Mustafa i bëri në një status të publikuar në llogarinë e tij në facebook, të plotë të cilin, mund ta lexoni më poshtë:

”Në fokus të liderëve evropianë, ishte situata dhe zhvillimet në Ballkanin Perëndimor.

Para liderëve, në dy paraqitje, prezantova zhvillimet kryesore në Kosovë, si zhvillimi ekonomik prej rreth 4%, ndaljen e migrimit ilegal, uljen e papunësisë dhe kontratat e shumta me FMN-në, BERZH-in, BEI-në, Qeverinë Gjermane, Qeverinë Franceze dhe qeveritë e tjera të vendeve perëndimore, të gjitha këto si investime në funksion të zhvillimit ekonomik dhe përafrimit me Evropën dhe vlerat evropiane.

Nënvizova edhe një herë faktin se qytetarët e Kosovës janë të orientuar vetëm kah Bashkimi Evropian dhe se Kosova nuk ka asnjë alternativë tjetër, as politike dhe as ekonomike.

Në veçanti, theksova se Kosova ka mbetur vendi i vetëm i izoluar në Evropë me regjim të vizave, se kemi përmbushur kriteret për liberalizim dhe mbetjen e kriterit të demarkacionit me Malin e Zi.

Kërkova një zgjidhje kreative, ndonjë formë të modalitetit ku qytetarët do të gëzonin lëvizjen e lirë, derisa ne do të punonim në ratifikimin e shënjimit të kufirit me Malin e Zi.

Partitë Popullore Evropiane kanë luajtur një rol të veçantë gjatë procesit të liberalizimit të vizave, dhe pa ta, nuk do të kishim arritur deri këtu, prandaj jemi mirënjohës për përkrahjen e deritanishme dhe të vazhdueshme ndaj Kosovës’‘ ka përfunduar Mustafa, njofton Klan Kosova.