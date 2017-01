10:02, 18 Janar 2017

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa ka thënë se qytetarët e Kosovës nuk do të ndahen me mure, por do të bashkohen me ura.

Mustafa ka deklaruar se Serbia duhet të heqë dorë nga gjuha kërcënuese ndaj Kosovës, dhe këtë duhet ta zëvendësojë me gjuhë bashkëpunuese, njofton Klan Kosova.

“Kërcënimi i serbëve për integrim në Republikën e Kosovës, muri në veri, fletëarrestet, trenat me mesazhe të nxitjes së urrejtjes nuk janë gjuhë bashkëpunimi”, ka deklaruar Mustafa në mbledhjen e sotme të Qeverisë.

