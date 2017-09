19:24, 30 Shtator 2017

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa, ka thënë të shtunën në Deçan se programi i LDK-së dhe kandidati i saj për kryetar të Deçanit, Mal Lokaj, nuk kanë alternativë.

“Jam i bindur se programi për zhvillim ekonomik i LDK-së për Deçan dhe komunat tjera ofron atë që nuk mund ta ofrojë asnjë subjekt tjetër politik. Është program që mundëson zhvillim, punësim dhe zvogëlim të varfërisë”, ka thënë Mustafa.

Ai e ka falënderuar Lokajn për punën e mrekullueshme që po e bën dhe për mënyrën se si është prezantuat para qytetarëve.

“Unë nuk shoh asnjë arsye që z. Lokaj të mos jetë fitimtar në këtë proces sikur edhe asamblistët që janë më të mirët. Në të gjitha degët njerëzit tanë po cilësohen si njerëzit më të mirë dhe ky është kualiteti ynë, prandaj i kemi nominuar gratë dhe burrat më të mirë për kryetarë të komunave dhe për asambletë komunale”, ka pohuar Mustafa.

Sipas tij, LDK është mobilizuar shumë mirë anekënd vendit dhe optimizmi i përgjithshëm është në nivel të lartë.

Mustafa ka premtuar për banorët e Deçanit se me qeverisjen e LDK-së do të ketë përmirësim të infrastrukturës shkollore, rrugore, shëndetësore dhe të fushave tjera, kjo bazuar edhe në vlerat dhe përvojat e LDK-së, në të cilën janë gërshetuar me shumë sukses gjeneratat e vjetra dhe ato më të reja.

