21:50, 18 Prill 2017

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa ka thënë se zgjerimi i rrugës Prishtinë-Veternik do të jetë me standardet më të larta ndërkombëtare, dhe se do t’i ofrojë kryeqytetit pamje madhështore dhe funksionalitet maksimal.

“Kjo rrugë me standardet më të larta ndërkombëtare do t’i ofrojë Investimet në Komunën e Prishtinës për këtë vit do të jenë afër 9 milionë euro dhe kjo përfshin ndërtimin e rrugës deri të udhëkryqi te Pallati i Drejtësisë, që hap mundësinë për ndërtimin e unazës së Prishtinës, asfaltimi i rrugës Dheu i Kuq-Mutivodë, rrugës Hajkobillë-Zajqevc-Stallovë deri në Marec të Ri dhe projekte të tjera”, ka shkruar Mustafa në llogarinë e tij në Facebook, njofton Klan Kosova.

Mustafa ka thënë poashtu se “Prishtina ndërtohet me punë e vepra të mëdha infrastrukturore e jo me demagogji e popullizëm”.