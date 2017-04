20:27, 11 Prill 2017

Kuvendi i Kosovës u përball me mungesë kuorumi edhe të martën.

Për pasojë, vetëm një pikë e rendit të ditës, nga seanca e ndërprerë dy javë më parë, u përmbush.

Bëhet fjalë vetëm për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Gjyqësor nga komunitetit serb.

Në kësi situate Kuvendi vazhdoi me seancë të re. E tek kur erdhi koha e pyetje parlamentare, aty u paraqit edhe kryeministri Isa Mustafa.

Ai u ballafaqua me pyetje, kryesisht nga deputetët e Vetëvendosjes, lidhur me pagat në nivel republike, në nivele të ndryshme.

Mustafa tha se qeveria po tenton që këtë problem ta rregullojë përmes ligjit për paga. Por, sipas tij, ekzekutivi nuk ka kompani mbi kompanitë publike e agjencitë e pavarura.

Një pyetje e thjeshtë iu bë kryeministrit nga Teuta Haxhiu e AAK-së. Ajo u interesua ta dijë se kur saktësith filloi punën komisioni qeveritar për demaskimin e kufirit me Malin e Zi.

Por, shefi i qeverisë u përball edhe me pyetje të tjera e ku u përmenden telashet që kompanitë publike por edhe vet qeveria kanë me arbitrazhe, si në rastin e Ministrisë së Brendshme rreth çështjes se pasaportave, por edhe Postës me kompaninë Dardafone, të cilës duhet paguar 30 milionë euro.

Kronikë e Dibran Istrefit.

Interesante