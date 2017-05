14:28, 13 Maj 2017

Kryeministri i Kosovës në largim dhe kryetari i LDK-së, Isa Mustafa ka thënë se edhe nëse do të mund të ktheheshin në vitin 2014 prapë do të vepronin njësojë për koalicionin me PDK-në.

Ai ka thënë se nuk janë penduar për koalicionin., njofton Klan Kosova.

“Koalicioni nuk është bërë as për LDK, as për PDK, por për qytetarët e vendit, por në fund ata u tërhoqën”, ka thënë Mustafa gjatë shënjimit të përvjetorit të 27 të degës së LDK-së në Istog.

“Nuk na shqetëson prishja e koalicionit, pas dy vjet e gjysmë sepse për këtë kohë ne kemi treguar për udhëheqje të mirë, e jo sikur që kanë vepruar më parë, më gjatë e me korrupsion”, ka shtuar ai.

Mustafa në Istog është pritur nga një numër i madh anëtarësh të LDK-së dhe qytetarësh.

Ata madje e kanë pritur shumë mirë atë që ka thënë Mustafa se i hap rrugë një kandidati tjetër për kryeministër nga LDK.

