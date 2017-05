10:59, 10 Maj 2017

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa ka thënë se “mocioni i mosbesimit është një pamflet politik, pa argumente”.

“Është tendencë që keqpërdorimet dhe dëmet që janë krijuar nga qeverisjet e kaluara, përfshirë edhe disa individë që e kanë nënshkruar këtë mocion t’i mveshen kësaj qeverie”.

“Është e papranueshme, shërben vetëm për shpëlarje të hesapeve politike”, ka thënë Mustafa në fjalimin e tij në Kuvendin e Kosovës ku po përballet me mocionin e mosbesimit, njofton Klan Kosova.

Mustafa që mocionit i është referuar tërë kohën si “peticion” ka thënë se i njëjti ka për qëllim ta destabilizojë vendin.

“Peticioni ka për pasojë destabizlimin e vendit përmes krijimit të mosbesimit në institucione dhe poashtu ka për qëllim të fshehjes së përgjegjësve për dëmet milionëshe dhe aferat korruptive. Faktet janë tjera, nga ato që ipen në peticion”.

Ai poashtu ka pasur edhe lëvdata për Qeverinë, në krye të së cilës është.

“Ne jemi vendi me normën më të lartë të rritjes ekonomike në regjion, me borxhin më të ulët publik, vendi me Policinë më të mirë në rajon”.

