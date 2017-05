22:58, 7 Maj 2017

Kryeministri i vendit, Isa Mustafa, ka thënë se marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi do ta procedojë në Kuvend për të parë nëse ka vullnet ky institucion t’i nxjerrë qytetarët e vet nga izolimi me përkrahje të BE-së dhe të ShBA-së.

Në këtë intervistë dhënë për gazetën “Epoka e re”, Mustafa ka theksuar se, në rast të kundërt, Kuvendi do t’u nënshtrohet politikave populliste, folkloriste dhe kauzave të rrejshme të individëve të caktuar, duke rrezikuar partneritetin me BE-në dhe ShBA-në.

I pari i Qeverisë ka thënë se i kanë ofruar të gjitha argumentet për demarkacionin se Kosova nuk e humbet asnjë metër katror. Sa i përket mocionit të opozitës për mosbesim ndaj Qeverisë, kryeministri ka pohuar se opozita nuk mund ta rrëzojë Qeverinë.

Mustafa ka bërë me dije se LDK-ja është e përkushtuar ta përmbushë plotësisht marrëveshjen e koalicionit me PDK-në, duke ia kujtuar kësaj të fundit se nuk kanë bërë koalicion për zgjedhje të parakohshme, por për të punuar.

