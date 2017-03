20:42, 24 Mars 2017

Projektligji që bënë ndryshimin e misionit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, nga civil në atë ushtarak, tashmë ka marr dritën jeshile të tri dikastereve qeveritare.

Por, me gjithë mendimin pozitiv të Ministrisë së Financave, asaj të FSK-së e Ministrisë së Integrimeve Evropiane, ky dokument ende nuk është proceduar në Kuvend, njofton Klan Kosova.

Shefi i ekzekutivit, Isa Mustafa garanton se gjithçka do të ndodhë brenda afateve derisa u zotua se transformimi do të ndodhë në partneritet me ndërkombëtarët.

Mustafa u shpreh se krijim i ushtrisë nuk bënë të ndodhë jashtë kësaj rruge.

Kronikë nga Dibran Istrefi.

