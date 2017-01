19:43, 16 Janar 2017

Kryeministri i vendit, Isa Mustafa, ka thënë se Kosova nuk do t’u përgjigjet kërcënimeve të Beogradit me të njëjtën gjuhë, por me veprime të bashkërenduara e të mbështetur në ligjet dhe kushtetutën e vendit.

Këto deklarime Kryeministri Mustafa i dha në një intervistë për Zëri i Amerikës, përcjellë Klan Kosova.

Zëri i Amerikës: Zoti kryeministër, tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë shënuan një shkallë të lartë të shtunën për shkak të trenit të nisur nga Beogradi drejt Mitrovicës, ndërsa pasuan disa veprime si rasti i ish kryeministrit Haradinaj, ngritjes së murit në Mitrovicë etj. Sa kërcënuese janë për paqen e qëndrueshmërinë në Kosovë dhe rajon këto zhvillime?

Isa Mustafa: Tani unë mendoj se kemi një eskalim të politikës së Serbisë në Kosovë. Kryesisht është e orientuar në destabilizimin e relacioneve, por edhe situatës politike e cila pastaj do të ndikojë në gjendjen edhe në ekonomi edhe në fusha të tjera, jo vetëm tek shqiptarët, por të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Unë jam habitur me qëndrimin e zyrtarëve serbë edhe lidhur me deputetët e Listës serbe në Kuvendin e Republikës së Kosovës, edhe me anëtarët e qeverisë nga kjo listë nga të cilët është kërkuar në mënyrë shprehimore se ata duhet të mbrojnë dhe të përfaqësojnë interesat e shtetit serb këtu, ndërkaq ata janë përfaqësues të qytetarëve të Republikës së Kosovës, të qytetarëve serbë, por jo vetëm serb, sepse i kanë votat në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Është një ndërhyrje shumë e rëndë dhe e dëmshme jo vetëm për parlamentin dhe qeverinë tonë, por edhe për serbët, sepse do të ishte shumë më mirë që ata të jenë në kuvend, të jenë në qeveri dhe të përfaqësojnë çdo ditë interesat e popullit serb, por edhe qytetarëve tjerë. Është pastaj problemi i cili tash lindi me zotin Haradinaj, i lëshimit të fletarresteve për ish luftëtarët e UÇK-së dhe qytetarët tjerë të Kosovës. Ne këtë problem e kemi hapur edhe në Bruksel dhe kemi kërkuar që të gjendet një zgjidhje. Nuk është gjetur ndonjë zgjidhje eksplicite në këtë aspekt, por kemi thënë se është një situatë shumë e rëndë, sepse po riaktualizohen fletarreste të tilla të cilat janë krejtësisht politike, sepse, Serbia nuk ka autoritet legjislativ mbi Kosovën. Këtë e ka humbur që në vitin 1999. Prandaj, është e pashpjegueshme edhe për ne se si institucionet ndërkombëtare dhe vende të ndryshme në suaza të INTERPOL-it, duhet të respektojnë fletarreste të tilla. Tani problemi themelor është që të zgjidhet çështja e fletarresteve. Çështja tragjike, të themi që i ka ndodhë në këtë rast zotit Haradinaj, është çështje tjetër, sepse flitet për një kryetar të një subjekti politik opozitar shumë të rëndësishëm në kuvendin e Kosovës, për një ish kryeministër të Republikës së Kosovës, për një njeri që në radhë e ka treguar pafajësinë e tij në Gjykatën Ndërkombëtare dhe nuk ka asnjë bazë. Mirëpo, problemi është që komuniteti ndërkombëtarë edhe BE-ja, por edhe vendet tjera të ndihmojnë që ato fletarreste të eliminohen përderisa edhe Kosova të mos behët anëtare e INTERPOL-it. Kemi pasur pastaj edhe veprime tjera siç ka qenë veprimi me ndërtimin e murit në Mitrovicë. Do të thotë është bërë vetëm një zhvendosje e barrikadës nga ura e Ibrit, andej urës tek rruga “Mbreti Peter”, e cila rrugë në bazë të marrëveshjes së Brukselit është pranuar të shndërrohet në shëtitore, por në asnjë rast nuk është biseduar as nuk ka pasur vendim, por as paralajmërim që të bëhet mur atje, sepse është e pakuptueshme që ata që pretendojnë të bëhen anëtar të BE-së, të një bashkimi, në mënyrë simbolike të themi, pa mure apo pa kufi, tani të ndërtojnë mure dhe kufi, në mënyrë që të ndajnë serbët nga shqiptarët dhe serbët t’i mbrojnë me mure, që është totalisht e papranueshme edhe si logjikë demokratike edhe si logjikë shtetërore e civilizuese. Muri është ndërtuar në mënyrë jo ligjore, pa asnjë bazë urbanistike ose ligjore dhe ai duhet të hiqet nga aty. Ndërkaq ishte edhe problemi i një treni provokues, sepse qytetarët duhet ta dinë se lëvizje të trenit ka pasur që nga viti 2008 në atë pjesë, edhe pse nuk është legjitimuar në asnjë rast me licencë të veçantë nga Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave. Ne jemi për atë që qytetarët të lëvizin lirshëm, por kurrsesi që shteti i Kosovës të provokohet me një tren i cili pretendohet të futet në Kosovë me mbishkrime se “Kosova është Serbi”, do të thotë që janë krejtësisht synime okupuese ndaj Kosovës e cila ka shpallur pavarësinë dhe është njohur nga 113 vende të botës, e cila është në dialog me Serbinë në Bruksel për të zgjidhë problemet të cilat kanë mbetur. Dhe kjo flet për një sjellje ose për një rikthim të Serbisë në logjikën e (Slobodan) Millosheviçit dhe në logjikën e së kaluarës.

Zëri i Amerikës: Si i vlerësoni paralajmërimet e presidentit serb se Beogradi do të mund të dërgonte ushtrinë në Kosovë nëse ndodhë të vriten serbët?

Isa Mustafa: Në asnjë rast, e kam thënë edhe publikisht, nuk konsideroj se serbët në Kosovë janë të rrezikuar. Sepse, ne u kemi siguruar serbëve të Kosovës pjesëmarrjen në parlament edhe mbi fuqinë e proporcionalitetit të tyre, sepse është një diskrimimin pozitiv, për arsye se kanë pjesëmarrje shumë më të madhe sesa që është përqindja e banorëve serbë në Republikën e Kosovës. I kemi në parlament, i kemi në qeveri, në të gjithë institucionet e Republikës së Kosovës, i kemi siguruar të gjitha të drejtat. Është lëvizja e lirë dhe asnjë serb nuk ankohet se nuk mund të lëvizë lirshëm në tërë territorin e Kosovës. Kemi toleruar që edhe arsimi, derisa mos ta zgjidhim problemin, të funksionojë në pjesën e veriut të vendit, funksionin universiteti në pjesën veriore të Mitrovicës, e kemi zgjidhur problemin e policisë, jemi duke zgjidhur problemin e organeve të drejtësisë. Prandaj unë e shoh vetëm si një deklaratë edhe të papërgjegjshme politike, por edhe një rikthim të logjikës së vjetër të Serbisë për këtë pejsë, që është jo vetëm kërcënim ndaj Kosovës, por është edhe kërcënim në Ballkan. Dhe ne këtij kërcënimi nuk dëshirojmë t’i përgjigjemi me fjalë të njëjta. Ne jemi të interesuar që të jetojmë në bashkëjetesë, të kemi me fqinjët tanë fqinjësi të mirë edhe me serbët edhe me vendet tjera. Të sigurojmë të drejta të plota të të gjithë qytetarëve tanë, të drejta të barabarta edhe të komunitetit shumicë edhe pakicë dhe bashkërisht të punojmë në integrimet tona evropiane dhe euro-atlantike. Gjërat e tilla i shohim më tepër si dobësi qoftë personale, qoftë dobësi të një regjimi ose të një pushteti në Serbi, por assesi si perspektivë që duhet të ndodhë në Ballkan.

Zëri i Amerikës: A keni shqetësim se mund të ketë ndonjë përpjekje për shkëputje të veriut të Kosovës, sikundër është thënë nga shumë analistë dhe vëzhgues gjatë këtyre ditëve?

Isa Mustafa: Po unë mendoj se shqetësimet në pikëpamje të stabilitetit gjithmonë ekzistojnë. për arsye se derisa ka kërcënime të tilla dhe ka veprime të tilla, atëherë nuk mund të themi se nuk ka shqetësime të tilla. Ne kemi pasur shqetësime edhe lidhur me trenin dhe në një periudhë të gjatë kohore e kemi konsideruar këtë çështje edhe me MPB-në edhe me agjencitë tjera, me ministritë tjera përkatëse që e mbulojnë këtë fushëveprimtari dhe kemi kërkuar të merren masa ligjore e kushtetuese. Dhe mendoj se e kemi arritur me një koordinim shumë të mirë ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës, por gjithmonë duke ju referuar ligjit, institucionet që duhet të zbatojnë ligjin edhe në këtë fushë.

Zëri i Amerikës: A jeni vonuar? Ka pasur shumë kritika se jeni vonuar në zgjidhjen e kësaj çështjeje, në përballjen me këtë situatë?

Isa Mustafa: Po mund t’ju them se nuk konsideroj që ka pasur asnjë vonim. Sepse, ne kemi filluar me kohë. Kemi biseduar edhe me faktorët ndërkombëtarë këtu edhe me përfaqësuesit e BE-së dhe ju kemi shprehur në fillim të javës së shkuar qëndrimet e qarta. Unë në zyrën time u kam shprehur se nuk do të lejojmë të hyjë asnjë tren në Kosovë dhe të hyjë dikush tjetër me tren në Kosovë jashtë rregullave dhe ligjeve të Republikës së Kosovës. I kemi njoftuar edhe përfaqësuesit e vendeve që janë partnerë strategjik të Kosovës, me ambasadorët e “quintit”, kemi pasur edhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare, kemi biseduar me përfaqësuesit e policisë, të Agjencisë së Inteligjencës, me kryetarin e kuvendit në disa raste kemi pasur takime. I kemi koordinuar të gjitha veprimet. Pra këto janë veprime që koordinohen, sepse veprimet e ligjit, ose mënyra se si zbatohet ligji, nuk është çështje që duhet t’ua komunikojmë qytetarëve dhe publikut sepse policia dhe organet tjera ekzistojnë që ta respektojnë ligjin dhe ministritë tjera ekzistojnë që në moment të caktuar të merret vendim për aplikimin e ligjit dhe mbrojtjen e sovranitetit të vendit. Unë mendoj se është vepruar me kohë. Nuk ka pasur vonesa. Çështja e deklaratave pastaj është çështje tjetër.

Zëri i Amerikës; Pas ndalimit të zotit Haradinaj dhe zhvillimeve rreth trenit është kërkuar, kryesisht nga opozita që të ndërpriten bisedimet me Serbinë. Në fakt sa kanë kuptim këto bisedime në këtë situatë?

Isa Mustafa: Unë mendoj se janë shpeshtuar kërkesat në kuvend, sepse çdo gjë që propozohet në kuvend, qoftë si debat i kuvendit, qoftë si interpelancë, e ka për propozim një pikë lidhur me ndërprerjen e bisedimeve. Dhe unë mendoj që kjo është gabim. Gabim e kanë edhe ata që e propozojnë, sepse unë do t’ua shtroja të njëjtën pyetje atyre. Në qoftë se ata do të vijnë në pushtet nesërm si do t’i zgjidhin problemet me të cilat ballafaqohet Kosova? A mund të zgjidhen këto probleme jashtë procesit të dialogut? Apo e kanë vetëm të ndërrojnë ata që zhvillojnë dialogun. Sepse janë probleme që ne nuk kemi alternativë tjetër të zgjidhjes. Unë mendoj se alternativa strategjike e zgjidhjes së problemeve që i kemi si Kosovë, është dialogu dhe s’kemi asnjë mundësi që të tërhiqemi, të bllokojmë ose të kushtëzojmë me dialog. Para së gjithash kur unë konsideroj se dialogu nuk po zhvillohet për të zgjidhur problemin e Serbisë, por dialogu po zhvillohet për të zgjidhur problemin e Kosovës. Sepse, ne nuk kemi hyrë ne në territor të Serbisë që të mbajmë peng një pjesë të territorit të Serbisë dhe të themi se po e ndërprejmë dialogun sepse nuk dëshirojmë të flasim për këtë. Por, po flasim për territorin e Republikës së Kosovës, i cili në një pjesë të saj ka mbetur akoma peng i disa strukturave paralele dhe të interferimit të Serbisë në atë pjesë të territorit, të cilën gjë, ne po mundohemi me këshillën e faktorit ndërkombëtarë, të SHBA-ve para së gjithash, por edhe BE-së, ta zgjidhim përmes procesit të dialogut. Dhe ky është proces i cili pa marrë parasysh se kush do të vijë nesër në qeveri, unë shpresoj se qeveria prapë do të mbahet me këtë organizim dhe këto forca politike, por çdonjëri që vjen, pa paragjykuar, do ta ketë dialogun si alternativë themelore. Alternativa tjetër është e Nikoliçit, janë kërcënimet e tij. Por, ne nuk mendojmë që ajo është alternativë e zgjidhjes së marrëdhënieve tona në Ballkan edhe me fqinjët tanë, por është procesi i dialogut.

Zëri i Amerikës: Por a nuk është dashur të kushtëzohet dialogu, ta zëmë me urdhër arrestet e lëshuara nga Beogradi?

Isa Mustafa: Çështja e fletarresteve është çështje e veprimit të institucioneve ndërkombëtare edhe të INTERPOL-it edhe të vendeve të caktuara. Opinioni duhet të dijë se ky nuk është problemi i Kosovës që është në dialog me Serbinë, por ka qenë një kohë të gjatë edhe problem i marrëdhënieve të Kroacisë me Serbinë. Para së gjithash duhet edhe ne të bëhemi anëtar të INTERPOL-it, por ne kërkojmë mirëkuptimin edhe të INTERPOL-it edhe të vendeve të BE-së dhe të vendeve tjera për këtë. Përndryshe, sa i përket vetëm Serbisë, do ta kemi vështirë që ta bindim Serbinë që të tërheq fletarrestet që janë krejtësisht politike, të pabaza, janë të padrejta, sepse nuk ka të drejtë sovrane që Serbia të veprojë në këtë formë. Por, ne i kemi disa probleme jetike të Kosovës që po na pengojnë çdo ditë të marrim frymë edhe po na pengojnë të zhvillojmë aktivitetet tjera dhe për këtë arsye po e zhvillojmë dialogun.

Zëri i Amerikës: Por të paktën ndryshimi i formatit të tij a do të mund të ishte më i frytshëm sesa deri tash?

Isa Mustafa: Unë plotësisht pajtohem me ju sepse në qoftë se vazhdojmë më formatin që është deri më tani mendoj se s’do të arrijmë të zgjedhim shumë probleme, s’do të arrijmë të implementojmë marrëveshjet sepse deri më tani thënë në mënyrë simbolike po bisedojmë tre herë për të njëjtën çështje. Një herë bisedohet për të arritur marrëveshje, pastaj hera e dytë bisedohet për implementimin e marrëveshjes, pastaj herën e tretë për teknikalitetet ose teknikën e implementimit të marrëveshjes që po ndodhë që katër vjet ose pesë vjet të bisedohet vetëm për një marrëveshje dhe pastaj ato po bëhen vetëm çështje të takimeve në Bruksel të disa nënshkrimeve, por po bëhen marrëveshje të parealizueshme. Ne duhet ta bëjmë një situatë që ta kemi një pako të caktuar të marrëveshjeve për një fushë të cilën e arrijmë për menjëherë dhe që arritja e marrëveshjes nënkupton edhe teknikën e implementimit të kësaj marrëveshje.

Zëri i Amerikës: Në këtë kuadër, Serbia është duke bërë trysni përmbi juve, do të thotë mbi Prishtinën, bashkë me serbët e Kosovës, për themelimin sa më të shpejtë të Asociacionit të komunave me shumicë serbe, përndryshe është paralajmëruar se në mes të shkurtit ata mund ta themelojnë vet atë. Çfarë do të bëjë apo si do të sillet Prishtina në një rast të tillë në qoftë se ata veprojnë vet?

Isa Mustafa: Po unë mendoj se ne e kemi bërë të qartë se është edhe orientim edhe qëndrim i yni që ne ta themelojmë Asociacionin e komunave me shumicë serbe sepse kemi një vendim të Gjykatës Kushtetuese i cili ka dhanë orientimet dhe kornizën se si duhet të themelohet Asociacioni, në mënyrë që të mos cenohet kushtetuta, por po ashtu ka thënë që Asociacioni duhet të themelohet sepse Asociacioni është bërë pjesë e rendit juridik të Kosovës, që këtë të dytën nganjëherë mundohet edhe opozita ta fsheh edhe thotë se Gjykata Kushtetuese ka vendosë se s’duhet të themelohet. Në të vërtetë Gjykata Kushtetuese ka vendosë se duhet të themelohet, sepse është bërë pjesë e rendit juridik porse duhet të themelohet duke i marrë parasysh të gjitha rekomandimet që i ka dhanë kjo Gjykatë për ta ruajtur frymën kushtetuese dhe normën kushtetuese te ne dhe ne jemi në gjendje të ulemi çdo moment të lejojmë ose të aktivizojmë ekipin menaxhues që të punojë në statutin e Asociacionit. Marrëveshja është që ky ekip duhet të koordinojë me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me zyrën e Bashkimit Evropian, me OSBE-në, me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, por për këtë duhet të kthehen serbët në qeveri sepse edhe ata duhet të jenë pjesë edhe në Kuvend, pjesë e kësaj pune dhe qeveria do të procedojë dhe institucionet e Republikës së Kosovës do të procedojnë. Kjo nuk nënkupton që ne do të shkelim Kushtetutën, sepse Asociacioni s’mund të ketë kompetenca ekzekutive dhe të jetë pushteti i trete, por mund të ju ndihmojë themi komunave me shumicë serbe ose qytetarëve që ata më shpejtë t’i realizojnë disa kërkesa të tyre sa i përket pozitës së tyre ekonomike, sociale, arsimore e të tjera, që unë mendoj se vetëm sa i kontribuon demokracisë së brendshme dhe integrimit të serbëve në Kosovë.

Zëri i Amerikës: Nëse ata e provojnë ta bëjnë vet, pa juve?

Isa Mustafa: Do të thotë ai mund të jetë vetëm një Asociacion ose një organizim i cili mund të jetë fiktiv, por ai nuk mund të funksionojë nëse nuk është në harmoni më kushtetutën dhe nëse nuk themelohet ashtu si Gjykata Kushtetuese e ka përcaktuar. Ne nuk do ta pranojmë, do ta vlerësojmë si veprim ilegal, jo kushtetues, jo ligjor, dhe s’do të lejojmë që ai të implementohet dhe të funksionojë në territorin e Republikës së Kosovës.

Zëri i Amerikës: Zoti kryeministër një çështje tjetër që ka shkaktuar krizë politike në Kosovë dhe që është bërë temë debati tashmë 1 vit e gjysmë gati është ajo e kufirit me Malin e Zi. Cila është rrugëdalja?

Isa Mustafa: Rrugëdalja është që deputetët ta votojnë marrëveshjen e nënshkruar, sepse, kjo vetëm mund të prolongohet, por unë jam i bindur që nuk ka vijë tjetër kufitare dhe s’ka marrëveshje tjetër e cila mund të jetë substitut ose zëvendësim i kësaj marrëveshje. Ne e kemi themeluar edhe një komision, i cili nuk është ai i cili e zëvendëson komisionin e parë për përcaktimin e vijës kufitare, por është një komision për matjen e territorit në mënyrë që të heqim të gjitha dyshimet ose të themi ta vërtetojmë qartë para qytetarëve të Republikës së Kosovës se sa kilometra katrorë i ka pasë Kosova, se sa ka qenë territori i Kosovës para nënshkrimit të marrëveshjes më Malin e Zi dhe sa është pas nënshkrimit të marrëveshjes më Malin e Zi, në mënyrë që të shuhen të gjitha dilemat që janë krijuar te qytetarët se ne i kemi humb 8200 apo sa hektarë, për të cilat na ka akuzuar opozita dhe se ne po shesim territor të Kosovës për të marrë liberalizimin e vizave. Unë kam thënë publikisht se ne s’e japim asnjë hektar për liberalizim, por po ashtu nuk ka të drejtë askush që të mbajë peng qytetarët e Republikës së Kosovës, edhe të rinjtë edhe të tjerët edhe ata që duhet të bëjnë biznese edhe ata që kanë perspektivë të shkollohen jashtë, t’i vizitojnë prindërit e tyre, familjarët e tyre për arsye të disa orekseve edhe qëllimeve të tyre thjeshtë politike. Ne tani kemi marrë propozimin e gati të gjitha subjekteve për komisionin për matjen e territorit të Republikës së Kosovës, nuk i kemi marrë akoma propozimet vetëm nga partitë opozitare, nga Vetëvendosja, Aleanca dhe Nisma. Nga të gjitha subjektet e tjera do të thotë kemi diku rreth 17 subjekte kemi marrë propozimet, do të fillojmë javën e ardhshme që komisioni të punojë dhe ta bëjë detyrën e tij. por po ashtu pres që deri atëherë t’i kemi edhe propozimet e partive opozitare me ekspertë të tyre, sepse nuk kanë arsye që të mos dërgojnë ekspertë. Të vijnë ekspertët edhe do ta vërtetojnë të kundërtën në qoftë se, të kundërtën themi të territorit që e ka konstatuar komisioni shtetëror, por unë mendoj se jemi në një situatë në të cilën ne duhet të jemi unik, duhet të kemi parasysh edhe gjendjen në të cilën po veprojmë dhe që është në dobi të të gjithëve që ne ta sqarojmë territorin tonë dhe të themi se këto janë vijat të cilat Krahina e Kosovës përpara i ka pasë kufijtë dhe të cilat nuk i lëvizim në asnjë rast dhe që në këta kufij ne e shënojmë themi edhe me Malin e Zi por nesër edhe me Serbinë kufirin shtetëror.

Zëri i Amerikës: Duke pasur parasysh pikërisht faktin që me Serbinë nuk ka ende as një fillim bisedimesh për çështjen e demarkacionit, si të matet territori zoti kryeministër nuk e kam shumë të qartë, si mund të matet territori kufijtë e të cilit ende nuk janë të përcaktuar qartazi?

Isa Mustafa: Po tash kjo pyetje mund të shtrohet edhe për opozitën, si e ka mat opozita territorin që ne i kemi humbë 8200 hektarë? Unë mendoj se përgjigja është shumë e thjeshtë, përgjigja është që ne e kemi territorin si e ka pasë Kosova si krahinë, i kemi kufijtë që ne si krahinë autonome përpara i kemi pasë kufijtë me Serbinë dhe ne ata kufij konsiderojmë se duhet të shndërrohen në kufij shtetërorë dhe koordinata e matjes së territorit të vihen në ata kufij, kufij që Kosova i ka pasë dhe i ka sot me Serbinë edhe pse nuk janë shndërruar në kufij akoma shtetërorë, janë, do të thotë kemi një trashëgimi të kufijve administrativë por nuk dëshirojmë që Kosova si shtet me shtetet fqinje të ketë kufij administrativ, por duhet të ketë kufij ndërkombëtarë, pra duhet koordinatat të vihen në kufijtë që Kosova i ka pasë si krahinë edhe të matet, sepse mbi ato është konstatuar se kemi humb territor tash mbi ato ne po i masim prapë dhe po konstatojmë se a kemi humb apo jo. Konstatimi është dhanë nga opozita s’është dhanë nga ne, sepse ne kemi pohuar gjithmonë se s’kemi humb asnjë kilometër katrorë.

Zëri i Amerikës: Zoti kryeministër diskutimet rreth kësaj çështje nuk kanë qenë vetëm pjesë e opozitës, edhe një pjesë e vet koalicionit qeverisës ishin kundër kësaj forme të demarkacionit. Nëse as pas kësaj matje të kufirit nuk ka një unitet rreth kësaj çështje, a e keni shqyrtuar ndonjëherë mundësinë që vendi mund të shkojë në zgjedhje të reja?

Isa Mustafa: Mendoj se zgjedhjet e reja nuk janë arsye sepse në qoftë se do të ishin arsye zgjedhjet e reja atëherë këtë duhet ta thotë opozita që ne e pranojmë këtë kufi vetëm se do të bëhen zgjedhjet e reja, në qoftë se kjo është qëllimi themelor, por ata s’kanë thënë që e pranojnë, por ata po vërtetojnë sepse s’mundet që nëse i fitojnë zgjedhjet tash me thanë ne i fituam, por ne po ia falim tash Malit të Zi 8200 hektarë, të cilët ka dashtë më ia falë qeveria e mëparshme, në qoftë se është fjala për humbje të territorit atëherë askush s’mundet që ta merr këtë përgjegjësi. Ndërkaq sa i përket deputetëve që nuk janë të opozitës, që janë të partive tona edhe të LDK-së unë kam, jo vetëm deputetë të LDK-së por ka ekspertë LDK-ja që shiten si ekspertë dhe që trumbetojnë tërë ditën se ne po humbim atë territor. Unë në rast kur qeveria e konstaton edhe komisioni i ekspertëve e konstaton territorin, unë do të kërkojë edhe përgjegjësi ligjore ndaj atyre të cilët na kanë akuzuar se ne kemi shitë territor sepse nuk është kjo çështje vetëm e deklaratave politike edhe e dëmit politik që i bëhet vendit, por është çështje edhe e dëmit juridik edhe e dëmit institucional, sepse nuk dëshiroj që as kjo qeveri as unë si kryetar i kësaj qeverie të dal si tradhtarë nga kjo qeveri, se unë kam dashtë ja të humbi territor dhe t’i falë territor një shteti tjetër, në qoftë se dikush më ka akuzuar për atë, kur një komision shtetëror konstaton se askush s’ka shitë territor, atëherë ata duhet të dalin e të përgjigjen qoftë për ekspertizën e tyre profesionale dhe ta mbrojnë atë ekspertizë para organeve të drejtësisë se a është ashtu siç kanë thanë, ose duhet të marrin edhe dënimin e merituar për një dëm që po i shkaktojnë vendit, sepse askush nuk mund të provojë që të mbajë në geto qytetarët e Republikës së Kosovës, që dikujt i shërben që ai nesër ndoshta do të merr vota në një pjesë ose në një kënd të këtij vendi më shumë sesa që ka marrë deri më tani.

Zëri i Amerikës: Hipotetikisht, në qoftë se komisioni që e keni paralajmëruar nxjerr se vendi ka humbur tokë, çfarë do të veproni në rast të tillë?

Isa Mustafa: Në rast të tillë ne si qeveri do të marrim përgjegjësi.

Zëri i Amerikës: Që nënkupton?

Isa Mustafa: Marr përgjegjësi që nënkupton se ne do të marrim menjëherë masa ndaj komisionit qeveritar që ne na e ka propozuar një vendim të tillë edhe po ashtu ndaj të gjithë atyre që kanë kontribuar që ta kemi një marrëveshje të tillë. Do të thotë, ne e marrim përgjegjësinë dhe për këtë arsye edhe po e bëjmë, do të thotë ne kërkojmë përgjegjësi, në qoftë se ne atëherë edhe unë publikisht dal si kryeministër edhe them që pa marrë parasysh që unë nuk e kam matur territorin e Republikës së Kosovës, do të thotë unë kam qenë ai i cili e kam drejtu një mbledhje të qeverisë në të cilën i kam pyet përfaqësuesit e komisionit se a është kjo e saktë, në rast se garantojnë, dhe kanë thanë po, por megjithatë do të thotë ne si qeveri e kemi proceduar këtë dhe ne marrim përgjegjësi si qeveri por edhe komisioni edhe anëtarët e komisionit që kanë punuar, në qoftë se dëshmohet kemi humb territor gjatë shënjimit të vijës kufitare./Zëri i Amerikës

