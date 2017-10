16:39, 23 Tetor 2017

Lidhja Demokratike e Kosovës është në balotazh për Komunën më të madhe, atë të Prishtinës. Kandidati i LDK-së do të përballet me Shpend Ahmetin, i cili në këto zgjedhje nuk arriti votat që i duheshin për t’u rimandatuar. Për të folur për këtë, por edhe për zgjedhjet që u mbajtën në Kosovë, për Top Channel ishte ish-kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, njëkohësisht kryetar i LDK-së.

“Unë vlerësoj se ishte një proces mjaft i mirë, i rregullt dhe mjaft transparent. Ka pasur disa lëshime në terren, por ato janë tejkaluar gjatë ditës. Ne kemi arritur të tregojmë rezultate shumë të mira, kemi fituar 4 komuna në këtë raund të parë zgjedhor”.

“Presim që edhe Komunën e Podujevës, ku kemi rezultat favorizues mund ta fitojmë pa balotazh, por për këtë duhet të përfundojë numërimi i votave nga diaspora dhe ato me kusht. Në balotazh do të shkojmë edhe për 10 komuna të tjera dhe vlerësoj se do t’i fitojmë të gjitha ato ku kemi qeverisur në këtë mandat që sapo përfundoi. Shpresojmë edhe 3 komuna të tjera ku kemi shfaqur rezultate shumë të mira. Në votëm e përgjithshme rezultojmë shumë mirë”.

Ndërkaq, Mustafa foli edhe rreth asaj se di do të hyjë LDK-ja në garën për balotazh në Prishtinë me Vetëvendosjen dhe me cilat parti do të bashkëpunojë.

“Ne do të bashkëpunojmë me të gjithë qytetarët, pa pasur ndonjë orientim të veçantë që të bëjmë marrëveshje koalicioni me ndonjë nga partitë. Do të preferonim koalicionin me qytetarët, sepse vlerësoj që Arbani ka përkrahjen e qytetarëve në Prishtinë dhe ne do të arrijmë ta fitojmë në balotazh Prishtinën, për ta kthyer nën qeverisjen tonë”

” Arbani ka qenë mjaft i saktë dhe konkret në prezantimin e programit të tij qeverisës para qytetarëve të Prishtinës. Ai ka marrë një përkrahje të madhe, edhe pse në një periudhë shumë të shkurtër kohore, ndaj unë vlerësoj se ai do të jetë fituesi i këtyre zgjedhjeve më 19 nëntor, kur të votohet për balotazhin”, tha ai, transmeton Klan Kosova.

