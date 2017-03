10:54, 4 Mars 2017

Kryeministri Isa Mustafa, në një konferencë për media pas takimit me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Europian, Federica Mogherini, ka thënë se i ka kërkuar asaj ndihmë për të zgjidhur cështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.

Ai ka deklaruar se e ka siguruar Mogherinin se Kosova është për dialog dhe marrëdhënie të mira fqinjësore me të gjithë dhe se do të vazhdojë bisedimet me Serbinë, megjithë pengesat që shteti fqinj shfaq, njofton Klan Kosova.

“Me përkushtim të lartë po punojmë për implemetimin e Marrëveshjes të Stabilizim Asocimit. Jemi duke punuar në drejtim të një shteti ligjor, të rritjes së mirëqenies. Po ashtu jemi për dialog me të gjitha shtetet fqinje. Jemi të gatshëm për vazhdimin e dialogut me Serbinë edhe përkundër kundërshtimeve që kemi nga opozita. Po ashtu për pengesat që kemi nga Serbia, si mungesa e deputetëve serbë në Kuvendin e Kosovës, me c’rast po mbesin peng procese si Asociacioni i komunave me shumicë serbe, të cilin jemi të gatshëm në cdo moment ta formojmë, konform vendimit të Gjykatës Kushtetuese”.

“Ne po punojmë që Kosova të jetë faktor i stabilitetit dhe paqes në rajon. Po punojmë që ta rrisim bashkëpunimin në të gjitha fushat. Por gjithsesi mbesim të përkushtuar që relacionet tona t’i zhvillojmë në kuadër të Bashkimit Europian. Po ashtu po punojmë në luftën kundër korrupsionit. Kërkova edhe ndihmën e zonjës Mogherini për shkak të gjendjes që kemi në vend, e që lidhet me demarkimin e kufirit me Malin e Zi”. /klankosova.tv