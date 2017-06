21:43, 9 Qershor 2017

Kryeministri në largim, Isa Mustafa, dy ditë para zgjedhjeve vizitoi stadiumin “Adem Jashari” për ta parë punën që është bërë në atë stadium, që është aftësuar për garat ndërkombëtare, njofton Klan Kosova.

Kurse ministri në largim i sportit, Kujtim Shala, u zotua të përkujdeset që stadiumi të mos demtohet siç ka ndodhur në të kaluaren.

Stadiumi të cilin e vizitoi Mustafa, me drejtues të koalicionit zgjedhor, do të jetë i gatshëm me 15 qershor, datë kur edhe zyrtarisht UEFA pritet t’i japë leje për zhvillimin e ndeshjeve nderkombetare .

Kronikë nga Jon Ajeti

