Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa ka theksuar se fitorja e koalicionit me partnerët tjerë, AKR dhe Alternativa ka filluar këtë të mërkurë në qytetin e Podujevës.

Mustafa, Podujevën e quan kampione dhe simbol të fitoreve, transmeton Klan Kosova.

“Podujeva është dëshmitare e qeverisjes së mirë të LDK-së në dy nivelet dhe diskriminimit që i është bërë nga dy qeveritë paraprake të kryesuara nga PDK-ja”.

“LDK-ja dhe partnerët e saj ofrojnë qeverisje të drejtë, të ndershme, me dije, me projekte konkrete, me vizion e pastërti, për të gjithë qytetarët dhe komunat e Kosovës”, ka thënë Mustafa pas manifestimit të hapjes zyrtare të fushatës që u mbajt në Podujevë.

“Fitorja filloi në tubimin e Podujevës që është kampione dhe simbol i fitoreve”, ka shkruar ai në Facebook.



















