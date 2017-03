17:45, 25 Mars 2017

Lidhja Demokratike e Kosovës, Dega në Prizren ka shënjuar 27 vjetorin e themelimit.

Atje këtë të shtunë ka qëndruar kryetari i LDK-së, Isa Mustafa – njëherësh kryeministër i Kosovës, ku ka uruar për përvjetorin e themelimit të kësaj dege.

Para të pranishmëve, ashtu siç ka bërë ditë më parë në Podujevë, Mustafa ka përmendur themelimin e Ushtrisë së Kosovës, transmeton Klan Kosova.

Ai ka ripërsëritur se ushtria duhet të themelohet, por kjo në bashkëpunim të plotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe faktorin ndërkombëtarë.

“Me këtë përkrahje të në grup mosha dhe gjini të ndryshme, LDK-ja do të arrij të tregoj përkushtimin si një parti e qendrës së djathtë me programin e saj të përkrahur nga Partitë Popullore Evropiane, të fitoj përkrahje edhe më të madhe qytetare”.

“Natyrisht pasi që programi i LDK-së është programi më i mirë në vend, ne jemi bashkëqeverisëse, gjatë kësaj kohe janë marrë hapat më të mëdhenj që i ka bërë Kosova dhe do të vazhdojmë me reformat edhe më të thella me përkrahjen e Bashkimit Evropian, por natyrisht sukseseve do të ju përgjigjemi me përgjegjësi si qeveri dhe si deputet”, ka thënë Mustafa para prizrenasve.

“Para nesh janë sfida, ne kemi sfidë themelimin e ushtrisë së Kosovës, ne do ta themelojmë atë, por ne dëshirojmë që këtë themelim ta bëjmë në bashkëpunim të plotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe faktorin ndërkombëtarë dhe kjo asesi nuk nënkupton mos qëndrueshmërinë tonë në themelimin e ushtrisë, sepse ne jemi të vendosur ta bëjmë këtë në mënyrë që t’i shfrytëzojmë të gjithë hapat që ushtrinë ta themelojmë në pajtim në partnerët strategjik”.

Më tej ka thënë të jetë i bindur që ata që kanë ndërtuar kauzë kundër votimit të demarkacionit kundër kësaj marrëveshje po të ju ipet rasti do ta votonin atë dhe se problemi nuk është që është marrëveshje dëmshme apo jo por problemi është që dikujt kjo po i pengon shkaku i meritave, “Kjo marrëveshje duhet të votohet sot, sepse kjo i nevoitet më së shumti qytetarëve të Kosovës, liberalizmi i vizave, lëvizja e lirë e qytetarëve”, ka thënë Mustafa.