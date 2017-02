14:57, 1 Shkurt 2017

Presidenti Hashim Thaçi bashkë me Kryeministrin Isa Mustafa, me homologët e tyre serbë Tomislav Nikoliçin presidentin e Serbisë dhe kryeministrin Aleksandar Vuçiq, do të takohen në Bruksel në ora 21:00.

Takimi bilateral, do të ndërmjetësohet nga Federica Mogherini, Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Europian për Siguri dhe Politikë të Jashtme.

