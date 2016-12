20:32, 24 Dhjetor 2016

Deputet e Kuvendit të Kosovës, pas një seance të gjatë, me shumicë votash e miratuan të enjten, buxhetin e Kosovës, i cili po del të jetë më i madh se vitet e mëhershme.

E të shtunën, Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, bashkë më Ministrin e Financave, Avdullah Hoti, dolën para medieve për të folur për të, njofton Klan Kosova.

Kreu i qeverisë tha se me rritjen e buxhetit, do të rriten edhe investimet dhe se me përmbylljen investimeve rrugore, do të krijohen kushte që këto mjete në të ardhmen të destinohet për shtetin ligjor dhe fuqizim të arsimit.

Ndërsa, ministri Hoti, tha se ky buxhet do të siguroj rritje ekonomike prej 4%.

Kronikë nga Valon Rashiti

