16:03, 14 Shkurt 2017

Ganimete Musliu në emër të grupit parlamentar të PDK-së, ka folur në Kuvend në lidhje me rezolutën e përbashkët që Forcat e Sigurisë së Kosovës të shndërrohet në Ushtri të Kosovës.

Sipas saj, kjo çështje nuk ka të bëjë me interesin partiak, por shtetëror, njofton Klan Kosova.

“Kjo çështje nuk është as personale, as partiake, por është çështja më e rëndësishme me karakter nacional”.

“Nuk është hera e parë që synohet ky qëllim, por shpresojmë që është e fundit”.

Musliu deklaroi se tani janë pjekur të gjitha kushtet që kjo forcë e sigurisë të transformohet në ushtri.

“Nuk duhet të kemi dilema për formimin e ushtrisë, këtë dilemë mund ta kenë vetëm injorantët”.

Sipas saj, dilemat që mund t’i kenë disa persona tani më janë larguar edhe nga përkrahësit e shtetit të Kosovës.

“Hapat tanë do të jenë në përputhje të plot me sugjerimet e partnerëve, amerikaëve dhe NATO-s”.

“Ju bëjmë thirrje që kjo çështje të mos kalojë në një debat partiak”.

“Problemet me të cilat përballet ky proces janë të qarta, por jo të papërballueshme”.

Ajo u ka bërë thirrje në emër të PDK-së të gjithë subjekteve partiake, që të lënë anash për këtë çështje problemet që kanë me njëri – tjetrin.

“Të jemi unik qoftë vetëm njëherë, nëse jo për vete këtë ja kemi borxh themeleve të shtetit tonë”.

Musliu ka thënë se pengesa që po i bëhet themelimit të Ushtrisë së Kosovës nga Lista Serbe, kanë vetëm një qëllim, e ai është destabilizimi i vendit.

“Lista serbe kanë ulëse në Kuvend e në vend të punës ata na sfidojnë me pengesa të shumta, e këto pengesa kanë një qëllim, destabilizimin e Kosovës”.

“Pas provokimeve të fundit që me apo pa Listën Serbe, forcat duhet të bëhet ushtri që në rast nevoje të mbrojë edhe vetë ata deputetë serb dhe familjarët e tyre”.

“Në emër të grupit parlamentar, ftoje dhe Listën Serbe që të koontribojë për paqe dhe bashkëjetesë”.

Interesante