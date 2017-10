16:08, 3 Tetor 2017

Ganimete Musliu nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, ka thënë se kushdo që ka dorë në keqtrajtime të popullatës, apo në kryerjen e ndonjë krimi pa dallim komuniteti, nuk ka vend në Qeverinë e Kosovës.

Musliu tutje ka apeluar tek të gjithë qytetarët e Kosovës të cilët kanë dëshmi se janë keqtrajtuar nga ndonjë zyrtarë aktual i Qeverisë aktuale le të dorëzojnë fakte, për të mundësuar qartësimin e secilës çështje, duke përfshirë dhe atë për Ministrin e Bujqësisë Nenad Rikalo, për rastin e lagjes ”Dardania”, transmeton Klan Kosova.

”Ata që kanë dëshmi që Rikalo ka kryer krime ndaj shqiptarëve, le t’i ofrojnë ato le t’i dorëzojnë”.

”Askush, qoftë Rikalo apo edhe të komuniteteve të tjera, përfshirë atyre me shumicë dhe unë, nëse kanë dorë në krime nuk e kanë vendin në Qeveri”.

”Meqenëse deri më sot qytetarët shqiptar kanë bërë asnjë kallëzim penal, ne kemi vendin adekuat. Ftoj qytetarët e Kosovës dhe ata të lagjes ‘’Dardania’’ që nëse kanë fakte, ndonëse për çdo dëshmi ndoshta është pak vonë për hetime pas 17 vjetëve”.

”Vetëm nëse një argument ofrohet me dëshmi që Rikalo ka bërë keqtrajtime ndaj shqiptarëve unë do të jem ajo ndër të parët që do jem për ta shkarkuar”.

