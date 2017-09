18:32, 14 Shtator 2017

Ardhja e Ramush Haradinajt ne krye te Qeverise se Kosovës padyshim se ka gezuar dhe është eshte mirëpritur nga lidershipi dhe populata shqiptare edhe në Luginën e Preshevës, njofton Presheva Jonë.

Jonuz Musliu, kryetar i Lugines se Preshevës, nëherit drejtues i KKSH-së, ne nje intervsite per agjencine e lajmeve “Presheva jonë” ka thënë se “eshte koha e fundit qe insitucionet e Kosovës te kene qaje me serioze me shiptaret entikë ne Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë”.

“Ishte momenti dhe koha për ndryshime në Kosovë. Populli priste diçka të re. Kur Zvicra ndërron presidentët apo qeverinë për çdo vjet, prej nga Kosova ta ketë këtë standrad të ketë një pushtet të përjetshëm si në kohën e ish-Jugosllavisë. Mbesim me shpresë se qeveria e re e Kosovës do të reflektojë pozitivisht edhe në avancimin e proceseve dhe realizimin e të drejtave tona kombëtare në Kosovën Lindore”, ka deklaruar Musliu për Agjencinë e Lajmeve “Presheva Jonë”.

“Shqiptaret, sidomos ne nga Lugina e Preshevës, kemi mirpritur zgjedhjen e zotit Haradinajt për kryeministër. Hiç kontributin e tij për çlirim para lufte dhe për demokraci pas lufte, Haradinaj ishte kryeministri i parë që u interesua të këmbente përfaqësitë e Kosovës me Luginën”.

“Kur Serbia ka ministrinë e vet për minoritete në Kosovë, pse edhe Lugina të mos e ketë një minsitër të vetin në Kosovë”.

“Prandaj, ne kerkojmë nga kryeministri i ri i Kosovës zoti Haradinaj, që edhe Lugina e Preshevës në të ardhmen të ketë ndonje ministri apo konsulatën e vet në Luginë, në Preshevë…”, ka pohuar Musliu.

“Jam i bindur thellë se kontributi i kryeministrit Hradinaj, do të jetë edhe më i madh ndaj Luginës së Preshevës, i cili është njëri nga personalitetet e shquara politike e institucionale, që më së shumti i ka kontribuar Luginës në forma të ndryshme dhe është lideri më i informuar për gjendjen e vështirë të shqiptarëve të këtij rajoni”, ka thënë z.Musliu duke shtuar se “Haradinaj është nje copë e Kosovës Lindore i cili luftoi edhe në trojet tona në Luginë”.

“Kur ai ishte në gjendje t’i ndihmojë Luginës në luftë, sigurisht tash roli i tij në paqe do të jetë edhe më i madh”.

“Presheva ka sytë kah Haradinaj, me shpresë se do të jetë i vetmi kryministër që do të realizojë kërkesat e shqiptarëve nga Lugina. Sipas Musliut, mbetemi me shpresë se kryeministrit Haradinaj do të hapë zyrën, përfaqësinë e Luginës në Kosovë, do të na sjellë tekstet e jo fjalë e premtime të kota sikur deri më tash nga ministrat e kryeministrat e mëhershëm me mungesen e librave dhe diplomave. Nga Qeveria kosovare kërkojmë jo vetëm hapjen e një konsulate në Bujaonc, por edhe mbështetje financiare hiç më shumë se sa qeveria e Serbisë për serbët e Kosovës”.

