16:48, 10 Maj 2017

Zëvendësmintri i Punëve të Jashtme në largim, Valon Murtezaj, ka shkruar në llogarinë e tij personale në Facebook për përvojën e tij si pjesë e qeverisë që mori fund sot.

“Ka qenë përvojë e jashtëzakonshme.

Mundësi për ti dhënë vendit tonë Kosovës kontributin në rritje dhe zhvillim.

Kemi treguar që është e mundur të punosh në qeveri pa qenë korruptuar.

Për këtë ndjehem mire, dhe i qetë.”

“Ndjehem i nderuar për këtë mundësi që më është dhene, dhe falenderoj Kryeministrin z. Isa Mustafa për gjithë përkrahjen e tij. Gjatë gjithë kohës, komunikimi me Kryeministrin ka qenë komunikimi me i lehtë i mundshëm. Në të gjitha takimet interesi i Kosovës ka qenë synimi i vetëm dhe interesi që ka mbizotëruar. Nga përvoja me Kryeministrin mund të them që Kryeministri Mustafa është njeri serioz, i palodhshëm, pedant në punën e tij, dhe njeri që di të respektoje bashkëpunëtorët, dhe mbi të gjitha interesat e vendit.”

“Tani udhë të reja na presin përpara.

LDK-ja është e fortë.

LDK-ja, mban mbi shpatullat e veta historinë e lavdishme të Kosovës së re e të pavarur.

LDK-ja e Ibrahim Rugovës këtu do të jetë, sa të jetë Kosova. Sepse ka rrënjët thellë në popullin e madh të Kosovës.

Faleminderit të gjithëve për përkrahjen dhe motivimin.

Së shpejti, bashkë do të fitojmë”, përfundoi Murtezaj.

