10:55, 5 Janar 2017

Zëvendësministri i Punëve të Jashtme, Valon Muretzaj ka thënë se institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë, gjatë tërë kohës dje dhe sot kanë qenë në komunikim intensiv me institucionet përkatëse të Republikës së Francës, transmeton Klan Kosova.

“Tanimë çështja e ndalimit të z. Haradinaj, është në proces ligjor të trajtimit; ashtu siç kërkojnë procedurat e një shteti ligjor, siç është Republika Franceze”.

‘Jemi të bindur që drejtësia franceze do të vendosë drejt si çdoherë, dhe çështja do të përmbyllet shpejt dhe z. Haradinaj do të lirohet, ka shkruar Murtezaj në llogarinë e tij në Facebook.

Ai ka shprehur indinjatën e thellë dhe kundërshtimin më të fortë për veprimet e Qeverisë së Serbisë lidhur me fletarrestet ndërkombëtare ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës.

“Janë përpjekje direkte për destabilizim të Kosovës dhe rajonit; dhe përpjekje për politizim të institucioneve ndërkombëtare”, ka shtuar ai.

Interesante