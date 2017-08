9:50, 1 Gusht 2017

Manchester United njoftoi nënshkrimin e Nemanja Matic nga Chelsea për një marrëveshje trevjeçare dje derisa menaxheri Jose Mourinho këmbëngul se mbështetësit e klubit do të duan mesfushorin.

Mesfushori 28-vjeçar ka lëvizur në Old Trafford për një tarifë që besohet të jetë 40 milionë paund dhe ri-bashkohet me Mourinhon, i cili e solli atë në Chelsea në janar 2014.

Matic bëhet nënshkrimi i tretë i verës pas Romelu Lukaku (£ 90m) dhe Victor Lindelof (£ 39.5m) dhe çon shpenzimet e verës në total në mbi 150 milion paund, shkruan Albeu.

“Nemanja është një lojtar i Manchester Unitedit dhe një lojtar i pëlqyer nga Jose Mourinhos. Ai përfaqëson gjithçka që duam në një futbollist, besnikëri, qëndrueshmëri, ambicie, lojtar ekipi dhe dëshiroj ta falënderoj atë për dëshirën e tij për t’u bashkuar me ne. Do të ishte e pamundur ta kishim këtu, unë jam i sigurtë se lojtarët dhe mbështetësit tanë do ta duan atë. Një mirëpritje e madhe në numrin tonë të ri 31”, ka thënë Mourinho.

Interesante