Sulmuesi ka nënshkruar kontratë pesëvjecare me skuadrën spanjolle, pasi shënoi 11 gola në Serie A edicionin e shkuar

11:33, 11 Korrik 2017

Luis Muriel ka kompletuar transferimin e tij tek Sevilla nga Sampdoria, pasi ka kaluar testet mjekësore tek skuadra spanjolle.

Sevilla ka njoftuar me do t’i paguajë 20 milionë euro plus disa bonuse skuadrës italaiane për shërbimet e lojtarit.

Sulmuesi vitin e shkuar shënoi 11 gola në Serie A, duke barazuar numrin e golave që pati shënuar në fanellën e Udinese para katër vjetësh.

