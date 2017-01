12:13, 2 Janar 2017

Kryeministri i vendit Isa Mustafa ka thënë se çështja e Demarkacionit me Malin e Zi dhe krijimi i Asociacionit të komunave me shumicë serbe janë dy çështje të cilat do të adresohen pasi gjithçka është e qartë rreth tyre.

Ai në një intervistë përt Telegrafin lidhur me demarkacionin tha se është një çështje e konfirmuar katërçipërisht, por sipas tij, ka mbetur peng i një kauze politike që ka përfshirë deputetë nga disa subjekte.

Ndërkaq, sa i takon Asociacionit, Mustafa tha se u bë zhurmë e paparë. Ai tha se kjo tashmë është krejtësisht e qartë si rezultat i vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila siç tha ai e dha një udhërrëfyes shumë të saktë se si duhet të krijohet ky Asociacion.

Mustafa në një intervistë për Telegrafin ka folur për zhvillimet e 2016-së, sfidat, Gjykatën Speciale, raportet me PDK-në dhe Listën serbe, zgjedhjet, zhvillimet që priten në 2017-në, etj.

Kreu i ezkekutivit ka folur edhe për murin e ndërtuar në verit ë Mitrovicës.

” Muri i ndërtuar në veri është një lojë e ulët e Serbisë, e cila përmes saj ka tentuar fillimisht të krijojë një problem artificial me të cilin ne do të merreshim në Bruksel me muaj të tërë.”

“Së dyti, përmes këtij muri Beogradi po përpiqet të na nxis në konflikte të brendshme në Kosovë dhe të prodhojë kriza në politikën kosovare si dhe me qytetarët serbë në veri të vendit”, ka shtuar ai.

Interesante