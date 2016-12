20:57, 26 Dhjetor 2016

Pavarësisht përpjekjeve të Qeverisë së Serbisë që të ndërhyjë në punët e brendshme të Kosovës, pozitë dhe opozitë duhet të qëndrojnë të bashkuar.

Kështu thotë zëvendësministri i Punëve të Jashtme, Valon Murtezaj që shton se Beogradi nuk do të pyetët dhe as dëgjohet asnjëherë se kush çfarë duhet të bëjë në Kosovë, transmeton Klan Kosova.

Ky është postimi i plotë i Murtezajt në Facebook:

“Përballë përpjekjeve direkte të Qeverisë së Serbisë për ndërhyrje në punët e Kosovës, institucionet e Republikës së Kosovës, dhe opozita duhet të qëndrojnë unik.

Po ashtu përfaqësuesit e serbëve në Kosovë duhet ta kuptojnë që në Prishtinë kryhen punët.

Beogradi as nuk do të pyetet dhe as dëgjohet asnjëherë, se kush dhe çfarë duhet të bëjë në Kosovë”.

