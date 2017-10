23:38, 12 Tetor 2017

Analisti Artan Muhaxhiri ka thënë se beson që Lëvizja Vetëvendosje e ka të sigurt balotazhin në Vushtrri, ndërsa pret luftë të ashpër mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për të dytën pozitë në të.

Ai, në Analizën Lokale, ka deklaruar se moskandidimi i Aida Dërgutit për kryetare është humbje për Vetëvendosjen, por edhe për vet Vushtrrinë, njofton Klan Kosova.

“Hyrja e Aida Dërgutit në garë për Vushtrrinë do të ishte aset për Vetëvendosjen, por edhe për vet qytetin. Për më shumë, pas Gjakovës do të ishte, me shumë gjasë, komuna e dytë me një kryetare”.

“Vetëvendosja nuk besoj se do të ketë rënie të madhe, për shkak të frymës dhe trendit. Tek PAN-i kemi problem, sepse nëse AAK dhe NISMA i marrin 15 për qind, atëherë PDK-ja, edhe për faktin e konsumimit nga pushtetit, mund të ketë rënie. PDK-së do t’i rrezikohet deri në momentin e fundit edhe balotazhi. Me një probabilitet të madh, mund të themi që Vetëvendosja e ka të sigurt balotazhin, ndërsa LDK-ja dhe PDK-ja do të luftojnë për pozitën e dytë në të”.

Sa i përket debatit të kandidatëve në Magazinën Lokale, Muhaxhiri ka theksuar se nuk ka parë fokus në çështjet kyçe për Vushtrrinë dhe qytetarët e saj nga ta.

“Prita që të fokusoheshin më shumë në pika me rëndësi për Vushtrrinë – si në bujqësi, për shembull. Është e famshme patatja e Vushtrrisë, por nuk u ofruan ide për zhvillim, për shkuarje përtej thjesht prodhimit të patates. Ndërsa, sa i përket turizmit, nuk kishte ndonjë ide, që do të shkonte përtej një ftese të thjeshtë për turistët”. /klankosova.tv

