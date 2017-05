0:09, 30 Maj 2017

Analisti Artan Muhaxhiri ka thënë që ideja e Vetëvendosjes per zhvillimin ekonomik është centraliste dhe se roli i shtetit në proceset ekonomike duhet të jetë korigjues.

“Shteti duhet të luaj rolin korigjues i proceseve të zhvillimit ekonomik atëher kur ka nevojë, e jo të jetë akter i barabartë me kompanitë private”

“Vetëvendosje nuk dëshiron të lëvizë nga pikat ideologjike, dhe ndonjëherë po mbesin peng i mendesise centraliste. Problemi është që ideja e kësaj partie është centraliste. Ne nuk kemi shumë investitorë të huaj, e me kësi politika do të kishte shumë probleme, do të shkaktonte një çrregullim në logjiken e tregut. Nëse do të realizohej kjo ide do të duhej të kishte spastrime të mëdha në institucionet publike që kërkon shumë kohë e nuk do të garantonte që nesër p.sh një kompani telefonike nuk do të bëhej më e fortë se PTK-ja” ka thënë Artan Muhaxhiri.

Ndërsa gazetari Valon Syla, ka bërë një krahasim të idesë se Vetëvendosjes për krijimin e një fondi zhvillimor me atë të Turqisë, përderisa ka thënë që reformat e tilla ekonomike veçse kanë përfunduar në Evropë.

“Vetëvendosje është e vetmja parti politike qe ka koncept socialist të zhvillimit ekonomik, që shteti duhet të jetë prezent në ekonomi. Ideja e VV-së për krijim e fondit zhvillimor është një ide lindore, si Turqia p.sh, e cila përdorë për investime jashtë Turqisë. Megjithatë këto investime ndihmojnë zhvillimin e bizneseve të sektorit privat. E reformat e tilla ekonomike në Evrope kanë përfunduar në vitet e 70-ta” ka thënë Valon Syla, njofton Klan Kosova

