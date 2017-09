23:31, 27 Shtator 2017

Fushata për zgjedhjet lokale nxjerr në pah problemet reale të komunave dhe fshatrave të Kosovës dhe të tilla probleme, mbase edhe banale, u prezantuan edhe sonte në Magazina Lokale kur kandidatët për kryetar të Rahovecit u ballafaquan mes vete.

Rahoveci, që prezantohet si vendi më bujqësor në Kosovë, ka probleme me ujin dhe kjo për analistin Artan Muhaxhiri, është banale dhe e çuditshme.

“Është e pabesueshme që të ketë probleme të tilla fondamentale 17 vjet pas luftës. Më e dhimbshmja është se edhe nga ajo që dëgjuam tek kandidatët për Rahovecin shihet se nuk ka asnjë prej tyre një plan konkret për rregullimin e këtij problemi, por as problemeve të tjera”.

“Ajo që thoshin kandidatët më shumë tingëllonte në fontanë dëshirash”, deklaroi Muhaxhiri në Analiza Lokale, ku u analizuan profilet e kandidatëve të Rahovecit.

“Mbase të jetosh në Prishtinë, nganjëherë e humb perceptimin për problemet me të cilat ballafaqohen qytetet dhe zonat e tjera, por sonte u pa që ka probleme elementare dhe për këto probleme nuk është vetëm faj i komunës, por i qeverive të Kosovës”.

“Në një kohë kur bujqësia në Europë jo vetëm që është aset i jashtëzakonshme, por është shkencë, në Kosovë ka probleme të tilla si uji e ujitja. Kjo është anakronike dhe përtej logjikës. Është me të vërtetë e çuditshme se si shteti mund ta lë në një gjendje të tillë këtë pjesë”.

“Shteti është ai që duhet ta merr si prioritet bujqësinë, nuk duhet t’ia lë veç komunës. Duhet të investojë në ndihma sistematike nga prodhimi e deri te plasimi i atyre produkteve”.

“Sikur kjo ndihmë e shtetit të ekzistonte do të zgjerohej hapësira e punësimit për shumë fusha. Sikur dora e shteti të shtrihej në këto hapësira, kjo me automatizmi do të transformohej në rritje të ekspertizës dhe zhvillimit të mëtutjeshëm”.

klankosova.tv