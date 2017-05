19:47, 28 Maj 2017

Analisti Artan Muhaxhiri, në Zonën Zgjedhore të Klan Kosovës, ka thënë se në koalicionin PDK-AAK-NISMA do të jenë të pritshme betejat e brendshme për primat politik, nëse ky koalicion do ta formojë qeverinë.

“Problemet brendaqeveritare do ta kenë gjenezën në disproporcionin e raportit të fuqisë politike mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës”.

“PDK nuk do të lejojë që Qeveria të identifikohet vetëm me Ramush Haradinajn, prandaj do të synojë të faktorizohet duke e potencuar rëndësinë e saj politike”.

“Parimisht, mendoj se nuk është mirë që mandatari të jetë i një partie të vogël. Haradinaj do të duhet të balancojë dhe të negociojë me PDK-në në çdo veprim që do ta ndërmarrë – si në Qeveri, ashtu edhe në Parlament”.

“Ky raport ka potencial të shndërrohet në problem të konsiderueshëm, ndonëse publikisht liderët e të dy partive do mundohen ta miminizojnë”.

“Do të jetë e pritshme që PDK-ja vazhdimisht t’ia rikujtojë Haradinajt se ajo e ka bërë kryeministër”.

“Është iluzore të pritet se do të ketë harmoni të plotë mes PDK-së së Kadri Veselit dhe AAK-së së Ramush Haradinajt, pasi secili lider dhe secili bosht partiak do të tentojë të përfitojë maksimalisht nga qeverisja – në mënyrë që ta rrisin bazën elektorale për zgjedhjet e ardhshme”.

/klankosova.tv

